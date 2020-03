Covid-19

A CP - Comboios de Portugal decidiu reforçar a linha de Sintra, após ter sido registada uma procura elevada nos primeiros comboios da manhã, um dia depois de ter ajustado a oferta a nível nacional, perante o impacto do Covid-19.

"No âmbito da monitorização do comportamento da procura que efetua, a CP constatou hoje no terreno que [...] na linha de Sintra verifica-se que os primeiros comboios da manhã têm registado uma procura mais elevada do que as restantes linhas e horários do dia", indicou, numa nota à Lusa, a CP.

Assim, a transportadora decidiu implementar "um reforço da oferta", cujos efeitos iniciais se farão sentir no final da tarde de hoje, bem como nos primeiros comboios da manhã.