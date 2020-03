Covid-19

Três economistas ouvidos pela Lusa relevaram hoje a clareza das medidas do Banco Central Europeu (BCE) no que diz respeito à compra de ativos, depois da instituição ter anunciado a compra de 750 mil milhões de euros.

"Esta medida foi anunciada de uma forma clara, faz todo o sentido, está bem explicada e bem compreendida. Eu acho que a comunicação nestes períodos, por parte das autoridades, é muito importante", disse à Lusa o economista João Moreira Rato, ex-presidente do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública.

O economista considerou que as primeiras comunicações por parte do BCE e de Christine Lagarde, a sua presidente, "tiveram problemas de ambiguidade, numa altura em que se está a lidar com uma certa quantidade de ansiedade nos mercados", devido aos efeitos da pandemia de Covid-19.