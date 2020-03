Covid-19

Um grupo de 46 médicos portugueses e brasileiros pediu à Ordem dos Médicos de Portugal autorizar para prestarem, de forma voluntária, auxílio médico temporário na resposta à pandemia de Covid-19.

"Na sequência da publicação do apelo de V. Exa., no portal da Ordem dos Médicos, intitulado 'Covid-19: Apelo aos médicos para ajudar Portugal e os portugueses', não pudemos ficar indiferentes à evocação do (...) espírito solidário e humanista que representa ser médico", escreve o grupo - Corpo Voluntário de Médicos Brasil-Portugal -, na carta dirigida ao bastonário da Ordem dos Médicos, que hoje foi divulgada.

Assim, "cientes da sobrecarga material, financeira e humana, presente e futura, que afetarão quer o Serviço Nacional de Saúde quer os seus associados no combate à pandemia do Covid-19", os médicos portugueses e brasileiros manifestam a sua "motivação e disponibilidade do Corpo Voluntário de Médicos Brasil-Portugal, na prestação de auxílio médico profissional, de forma subordinada e temporária, de acordo com a legislação do setor".