Algumas centenas de turistas portugueses estão retidos em Cabo Verde sem possibilidade de regresso a casa, devido à interdição de voos decidida pelo Governo cabo-verdiano como forma de conter a propagação do novo coronavírus ao arquipélago.

De acordo com vários relatos de turistas feitos hoje à Lusa, a situação afeta sobretudo os portugueses que estavam de férias na ilha do Sal, hospedados em hotéis e com viagens canceladas essencialmente pela TAP.

Fonte diplomática portuguesa explicou à Lusa que há entre 200 a 300 portugueses em várias ilhas de Cabo Verde, sobretudo no Sal e em Santiago (Praia), a aguardar viagem de regresso a casa.