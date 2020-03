Covid-19

O primeiro-ministro assegurou hoje que a TAP vai continuar a assegurar as ligações aéreas no arquipélago dos Açores, em particular na Terceira, para que a ilha "não fique privada da continuidade territorial com o conjunto do país".

"Quanto ao caso da ilha Terceira, [...] tendo a SATA decidido cancelar os voos para esta ilha, é fundamental manter a ligação da TAP", afirmou António Costa, em Lisboa, após a reunião do Conselho de Ministros que aprovou as medidas para aplicar o estado de emergência, na sequência da pandemia de Covid-19.

Em resposta aos jornalistas sobre a operação da companhia aérea nacional, o primeiro-ministro disse que o Governo tem "insistido junto da TAP em que é fundamental continuar a assegurar a ligação com estas comunidades, a continuidade territorial, designadamente com os arquipélagos dos Açores e da Madeira".