Covid-19

As universidades angolanas vão suspender as aulas a partir de 24 de março, por um período de 15 dias prorrogável automaticamente, para evitar a propagação da pandemia de Covid-19, segundo um decreto ministerial.

O decreto executivo, a que a Lusa teve acesso, assinado pela ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria do Rosário Sambo, determina a suspensão das atividades letivas nas instituições do ensino superior públicas, privadas e público-privadas.

Durante esta suspensão, os estudantes devem realizar trabalhos académicos determinados pelas instituições.