Covid-19

A fábrica da Mitsubishi Fuso Truck Europe (MFTE) vai suspender a partir de segunda-feira, dia 23, a produção automóvel no Tramagal (Abrantes) por duas semanas, anunciou hoje a empresa, uma medida para prevenir a expansão do Covid-19.

Em comunicado, a empresa instalada no concelho de Abrantes, maior exportadora do distrito do Santarém, faz saber que, no seguimento da "decisão do Grupo Daimler de parar a produção na maior parte das suas unidades na Europa, a fábrica portuguesa localizada em Tramagal decidiu suspender toda a atividade produtiva a partir de segunda-feira".

"Esta paragem tem a duração de duas semanas e manter-se-á até dia 05 de abril", acrescenta, tendo feito notar que "os serviços mínimos essenciais manter-se-ão, em especial através do recurso ao trabalho remoto".