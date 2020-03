Covid- 19

As instituições do setor social colocaram ao serviço do Estado os seus hospitais, lares e unidades de cuidados continuados e garantiu continuidade no apoio domiciliário, "mesmo que a situação exija que vão muito para além das suas possibilidades".

Em comunicado conjunto, hoje divulgado, a Confederação Portuguesas das Instituições de Solidariedade (CNIS), a União das Mutualidades, a União das Misericórdias e a Confederação Cooperativa Portuguesa (Confecoop) reafirmaram a sua disponibilidade para, "em total consonância com as autoridades públicas, em especial as da saúde e da segurança social" estar "presentes no terreno para tranquilizar, proteger, ajudar e cuidar de todos".

"Para isso colocamos ao serviço da comunidade os nossos hospitais, os nossos lares, as nossas unidades de cuidados continuados; mas também continuaremos a apoiar nas suas casas, quer os que já os que apoiávamos, quer os que a evolução da doença o venha recomendar. Sempre com preocupação, mas com a tranquila responsabilidade de que, mais do que cumprir um dever, estamos a servir as pessoas que precisam", lê-se no comunicado.