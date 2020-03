Covid-19

A Roménia vai punir com 15 anos de prisão qualquer cidadão contagiado pela Covid-19 que não respeite as medidas sanitárias impostas durante a pandemia e cujo comportamento cause a morte comprovada de uma terceira pessoa, foi hoje anunciado.

"Não podemos aceitar que pessoas irresponsáveis estejam a andar livremente e possam deixar outras doentes", afirmou o primeiro-ministro romeno, Ludovic Orban, citado pela agência France-Presse (AFP).

De acordo com um decreto publicado pelo Governo da Roménia, os cidadãos que saibam que estão contaminados e que não respeitem as medidas sanitárias impostas pelas autoridades poderão ser condenados a 15 anos de prisão se for comprovado que o seu comportamento provocou a morte de outras pessoas.