Covid-19

A deputada do PS Isabel Rodrigues, eleita pelos Açores, contestou hoje a manutenção de voos da TAP para a região, medida defendida pelo primeiro-ministro, António Costa, mesmo no atual cenário de pandemia de Covid-19.

"Esperava-se que o primeiro-ministro usasse das faculdades atribuídas pela lei do estado de emergência e restringisse a circulação de pessoas no que respeita às viagens para o arquipélago. A manutenção de voos em nome do princípio da continuidade territorial traduz uma interpretação daquele princípio desajustada da situação excecional que vivemos", considera a deputada socialista, num texto publicado no Facebook.

Para Isabel Rodrigues, "se todos os princípios devessem, em circunstâncias excecionais, manter a sua exata expressão prática, nem sequer havia estado de emergência" que atualmente se verifica no país.