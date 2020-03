Actualidade

A cotação do barril do petróleo Brent para entrega em maio recuperou hoje parte das fortes perdas recentes, ao fechar no mercado de futuros de Londres nos 28,28 dólares, uma valorização de 9,02%.

Esta acentuada valorização do barril de referência no mercado europeu ocorreu no dia seguinte a ter caído para valores mínimos desconhecidos desde 2003.

O crude do mar do Norte concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,34 dólares acima dos 25,94 com que encerrou as transações na quarta-feira