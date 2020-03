Covid-19

O primeiro-ministro afirmou hoje que esta "é a fase de os bancos ajudarem" a economia, nomeadamente através de moratórias no pagamento de capital e juros de empréstimos, retribuindo o suporte à sua atividade que lhes foi dado pela comunidade.

No final do Conselho de Ministros que aprovou hoje as medidas para concretizar o estado de emergência decretado na quarta-feira pelo Presidente da República, o primeiro-ministro foi questionado sobre a adesão dos bancos à possibilidade de ser constituída uma moratória de capital e juros, de forma a aliviar a tesouraria das empresas, confrontadas com quebra de atividade por causa do surto do Covid-19.

Começando por referir que os bancos não podem esquecer "que já contaram com a comunidade nacional no suporte à sua atividade", quando a crise financeira os atingiu, o primeiro-ministro salientou que "agora é a fase de serem os bancos a ajudarem todos aqueles que são essenciais serem ajudados, de forma a que os rendimentos possam ser assegurados, a atividade económica possa continuar".