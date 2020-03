Covid-19

O Presidente da República de Cabo Verde dirigiu hoje uma mensagem de encorajamento aos emigrantes cabo-verdianos, pedindo que se mantenham "firmes" nos países onde vivem e trabalham, já fortemente afetados pela pandemia de Covid-19.

"Aos nossos concidadãos e descendentes, residentes e trabalhadores nos Estados, cidades e localidades do mundo, muito afetados pela pandemia do novo Covid-19, endereço uma palavra especial de encorajamento e de conforto, e o meu forte apelo para que se mantenham firmes, com a esperança que nos é peculiar como povo sobrevivente que somos, vencedores de tantos desafios", lê-se na mensagem de Jorge Carlos Fonseca.

No arquipélago de Cabo Verde vivem cerca de 600 mil pessoas, enquanto na diáspora estima-se uma comunidade de um milhão de cabo-verdianos, incluindo descendentes, sobretudo em países como Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Países Baixos ou Luxemburgo, mas também na Guiné-Bissau, Senegal e Angola, entre outros.