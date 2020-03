Covid-19

O Presidente timorense afirmou hoje que ainda não recebeu a proposta do Governo, aprovada na segunda-feira em Conselho de Ministros, sobre a eventual declaração do estado de emergência.

"Relativamente ao decreto presidencial sobre o estado de emergência, o Presidente ainda não recebeu a proposta do Governo com as medidas propostas", afirmou Francisco Guterres Lu-Olo, numa declaração sem direito a perguntas.

Lu-Olo lembrou que essa eventual proposta terá de cumprir o processo previsto na Constituição, nomeadamente uma consulta ao Conselho de Estado e ao Conselho de Segurança e Defesa Nacional, e apresenção da sua posição ao Parlamento Nacional para autorização.