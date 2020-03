Actualidade

A Guiné-Conacri vai domingo a votos para eleger o parlamento e decidir se viabiliza um referendo para uma nova Constituição que poderá resultar na renovação do mandato do Presidente, Alpha Condé, depois de um adiamento de três semanas.

A eleição dos 114 deputados do parlamento, já por quatro vezes adiada e com meses de atraso, passume um plano secundário face ao outro escrutínio no mesmo dia: a votação de um referendo que pretende realizar emendas à Constituição aprovada em maio de 2010.

Estas votações estavam previstas para ser realizadas no dia 01 de março, mas foram adiadas poucos dias antes, após a retirada de observadores eleitorais internacionais pela União Africana e pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental devido à insegurança.