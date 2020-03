Covid-19

Em tempo de pandemia, os profissionais de saúde não podem ficar em casa e continuam todos os dias a dar "o peito às balas", mesmo que isso implique estarem afastados dos filhos e restantes familiares por tempo indeterminado.

Catarina Nascimento, enfermeira num hospital do distrito de Lisboa, é mãe solteira, vive habitualmente com os dois filhos, de 11 e 7 anos, mas desde o dia 06 de março, quatro dias depois de ter sido detetado o primeiro caso de infeção de covid-19 em Portugal, que está sozinha no seu apartamento.

As crianças foram viver temporariamente para a casa do pai e as saudades são combatidas com conversas via 'FaceTime' ou 'Whatsapp'.