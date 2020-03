Covid-19

O Teatro da Garagem vai estrear a peça "Mundo Novo", no próximo dia 26, com a transmissão 'online' do primeiro episódio da obra, que poderá ser seguida diariamente via Internet, disse à Lusa esta estrutura.

Escrita a encenada por Carlos J. Pessoa, a peça "Mundo Novo" repartir-se-á por 15 episódios, com cerca de 10/12 minutos cada, que serão transmitidos diariamente, a partir da casa de cada ator, através do endereço indicado no 'site' do Teatro da Garagem.

Esta forma de "vídeo teatro" foi a solução encontrada para a estreia da 101.ª produção da companhia, no contexto do combate à pandemia de coronavírus, como avançou hoje à agência Lusa o diretor e encenador do grupo, com sede no Teatro Taborda, em Lisboa.