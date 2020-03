Actualidade

As principais bolsas europeias estavam hoje em alta, graças às medidas de urgência adotadas para fazer frente à pandemia do novo coronavírus, como as do Banco de Inglaterra e sobretudo do Banco Central Europeu (BCE).

Cerca das 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 3,26% para 297,17 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 2,13%, 4,70% e 4,50%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão que valorizavam-se 3,90% e 1,46%.