Covid-19

A Alemanha confirmou até hoje 13.957 casos de infeção pelo novo coronavírus, um aumento de 2.958 desde o balanço do dia anterior, revelou o Instituto Robert Koch, autoridade responsável pela prevenção e controlo de doenças.

Os dados oficiais indicam ainda que há 31 vítimas mortais na Alemanha, o terceiro país com mais casos da Europa e o quinto mais afetado do mundo.

Os estados federados da Renânia do Norte-Vestefália, Baviera e Bade-Vurtemberga registam o maior número de infetados com o coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19, somando os três mais de metade dos casos registados no país.