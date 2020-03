Actualidade

A Fretilin, maior partido no parlamento timorense, e o PLP, do atual primeiro-ministro demissionário, assinam no sábado um acordo de "plataforma de entendimento" que prevê a continuação do atual executivo, disse o secretário-geral do partido da oposição.

"Vamos avançar para a criação de uma plataforma de entendimento de modo a poder abrir portas para uma solução que inclua todos os que quiserem ser incluídos", disse Mari Alkatiri, em declarações à Lusa.

"Com a Fretilin e o PLP somos já 31 deputados. E não vou ainda publicar nomes, mas temos garantidos 35 deputados connosco", disse o responsável da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin).