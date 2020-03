Covid-19

A edição 2020 da Festame, que deveria decorrer entre 06 e 14 de junho, foi cancelada, revelou hoje a Câmara da Mealhada, que cancelou ou adiou ainda todos os eventos artísticos previstos para os próximos meses.

As cerimónias alusivas ao 25 de Abril e 1 de Maio, as cerimónias do Dia do Município e Romaria da Ascensão, o programa de animação de verão na Mealhada e no Luso, o Catrapim - Festival de Artes para Crianças e ainda todas as festas locais foram canceladas ou adiadas, até, pelo menos, final de junho.

"Atendendo ao facto de o registo de novos infetados por coronavírus estar diariamente a aumentar, segundo os dados oficiais da Direção Geral de Saúde, não nos restava outra alternativa que não fosse adiar todas estas atividades públicas, pelas razões que todos os portugueses infelizmente bem conhecem e garantidamente compreenderão", justifica, em comunicado, a Câmara da Mealhada.