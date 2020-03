Covid-19

A Plataforma de Media Privados (PMP) manifestou hoje a sua "surpresa e preocupação" perante a ausência de um programa de ação dirigido aos media, face aos impactos do novo coronavírus, e defendeu "medidas urgentes" para o setor.

Na quinta-feira, o Dinheiro Vivo noticiou que a PMP, constituída pelos grupos editoriais Cofina, Global Media, Impresa, Media Capital, Público e Renascença, vai pedir um plano de resgate para os media em Portugal para mitigar o impacto da pandemia do novo coronavírus.

Hoje, em comunicado, a PMP "manifesta o seu total empenho na ultrapassagem da grave crise sanitária provocada pelo vírus covid-19", referindo que os media portugueses "têm demonstrado uma abnegação sem reservas, não se furtando a riscos e sacrifícios no exercício da sua missão", estando "solidários com o esforço coletivo dos portugueses e das suas instituições, cientes do papel insubstituível que representam para a informação, atuante e rigorosa, de toda a população".