Covid-19

A Câmara de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, prepara um desconto de 50% no fornecimento de água durante os próximos meses a todos os consumidores devido à pandemia de Covid-19, foi hoje anunciado.

"Nesta conjuntura excecional, queremos pensar em todas as famílias do concelho e não apenas nas mais carenciadas", refere um comunicado do município enviado à agência Lusa.

A proposta de redução para metade da fatura da água vai ser votada na próxima reunião do executivo.