Covid-19

O município de Espinho, contíguo por terra e por mar ao concelho de Ovar, que foi declarado em estado de calamidade pública, alertou hoje que o cerco sanitário imposto ao território vizinho "está sistematicamente a ser furado".

A autarquia anuncia, por isso, a disponibilidade dos militares do Regimento de Engenharia N.º 3, instalado no seu território, para ajudar no processo de controlo de fluxos.

O presidente da Câmara de Espinho, Joaquim Pinto Moreira, diz-se "profundamente preocupado" com as infrações à quarentena geográfica decretada pelo Governo a Ovar, porque "as forças de segurança no terreno não são suficientes e algumas empresas e muitos cidadãos não estão a respeitar as normas de saúde pública impostas", convencendo os agentes a permitirem a sua circulação sob argumentos inválidos, por exemplo, ou atravessando essas duas autarquias do distrito de Aveiro por caminhos secundários não barrados pelas autoridades.