Covid-19

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) informou hoje que a generalidade dos seguros não contém cláusulas de exclusão ou de limitação das coberturas "por efeito da mera declaração do estado de emergência".

Num comunicado emitido na sequência da declaração pelo Presidente da República do estado de emergência em Portugal, para fazer face à pandemia de Covid-19, a APS diz ainda estar "a ser avaliada, junto do Governo e do regulador, a adoção de medidas legislativas ou regulatórias que assegurem a simplificação e flexibilidade de alguns procedimentos, em benefício dos clientes e beneficiários dos seguros".

Como exemplo, avança "a simplificação do processo de emissão e envio das denominadas 'cartas verdes', associadas ao seguro obrigatório automóvel", com vista a permitir o seu envio por via eletrónica e a preto e branco.