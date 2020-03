Covid-19

O segundo teste feito ao bebé filho de uma mulher infetada pelo novo coronavírus, que nasceu na terça-feira no Hospital de São João, no Porto, deu negativo, estando a criança à guarda daquela unidade hospitalar, foi hoje anunciado.

"Nesta fase de internamento foi promovido o contacto, dentro do possível, entre a mãe e o bebé de forma a minimizar as questões relacionadas com a vinculação. O recém-nascido está clinicamente bem (...). Foi opção do hospital que o bebé ficasse à guarda do hospital em sítio seguro", disse, esta manhã, em conferência de imprensa, o neonatologista do Hospital de São João Henrique Soares.

Questionado sobre se a criança necessita de cuidados especiais como permanecer numa incubadora, o médico sintetizou: "O bebé está bem. Está no hospital. É um caso negativo [à Covid-19]".