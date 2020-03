Covid-19

A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou hoje que tem dois militares infetados com o novo coronavírus, três com suspeitas de terem o vírus, 57 em quarentena e 77 em avaliação.

"Os militares da Guarda, com tranquilidade e serenidade, procurarão manter ininterruptamente a sua capacidade operacional, adaptando-se à nova realidade, e procurando ir ao encontro das necessidades dos portugueses. Infelizmente, e porque o vírus não escolhe profissões, idades ou géneros, contamos neste momento com dois militares infetados, três com suspeita de infeção, 57 em quarentena e 77 em avaliação", refere aquela corporação, em comunicado.

A GNR indica que teve de "ajustar o seu funcionamento e as suas rotinas" nos últimos dias para manter uma capacidade de resposta às necessidades do país para fazer face à pandemia do Covid-19.