Covid-19

As regras da União Europeia (UE) para atribuição dos 'slots' às companhias aéreas, que obrigam a 80% de utilização destas faixas horárias de descolagem e aterragem, serão suspensas entre março e outubro, dada a queda acentuada da procura.

De acordo com a informação hoje divulgada pelo Conselho da UE, em causa estão medidas temporárias para atenuar os impactos económicos do surto do novo coronavírus no setor da aviação e evitar os chamados 'voos fantasma', que serão "aplicadas entre 01 de março e 24 de outubro de 2020, cobrindo assim toda a temporada de verão" do setor da aviação.

A estrutura ressalva que, "se a situação grave atual persistir, a medida pode ser estendida".