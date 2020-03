Covid-19

A Câmara de Penela anunciou hoje a criação de um Plano de Contingência para pessoas idosas e pessoas em situação de isolamento voluntário e quarentena, que não estejam abrangidos por nenhuma resposta social ou suporte familiar.

"Considerando a importância de todos os Parceiros da Rede Social Concelhia na intervenção direta e na proximidade com as pessoas, este Plano prevê uma articulação entre todas as entidades envolvidas, na otimização de recursos e eficiência da resposta, garantindo o acesso aos bens essenciais de forma célere, segura e sem riscos para a saúde", esclarece a autarquia, em nota divulgada hoje.

Na prática, o Plano passa por apoiar a população de Penela na entrega ao domicílio de géneros alimentares, medicamentos e bens de primeira necessidade, de modo a evitar a sua exposição à pandemia do COVID-19.