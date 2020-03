Covid-19

As unidades de Saúde Pública do distrito de Vila Real impuseram o isolamento profilático obrigatório de 14 dias para todos os cidadãos que regressem a este território envelhecido provenientes de outras zonas de Portugal ou do estrangeiro.

As unidades de Saúde Pública do Alto Tâmega e Barroso e do Marão e Douro Norte, que abrangem os 14 concelhos do distrito de Vila Real, anunciaram hoje que os cidadãos que regressem do estrangeiro ou de outras zonas do país têm de permanecer em isolamento profilático (quarentena) pelo período de 14 dias a contar do dia de chegada.

A medida visa "a contenção máxima do risco de contágio" da Covid-19.