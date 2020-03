Covid-19

Meo (Altice), NOS e Vodafone uniram esforços e apresentaram ao Governo um plano "para minimizar os impactos" da pandemia do novo coronavírus em Portugal, com seis eixos, anunciaram hoje os três operadores de telecomunicações.

"No âmbito do atual estado de emergência decretado pelo Presidente da República, onde os cidadãos são chamados a permanecer em casa, as empresas de comunicações eletrónicas têm uma especial responsabilidade em garantir, na medida do possível, as condições de bom funcionamento dos serviços de comunicações", referem as operadoras, em comunicado conjunto.

"A Meo, a NOS e a Vodafone, neste momento crítico sem precedentes, decidiram unir esforços e apresentaram ao Governo um plano para minimizar os impactos da pandemia em Portugal, composto por seis eixos de atuação", entre os quais manter a qualidade de serviço das redes de comunicações, assegurar a capacidade necessária para funções críticas do Estado, promover a contenção da expansão do vírus e alertar para procedimentos antifraude.