Covid-19

A quarentena obrigatória já está a ser aplicada na Madeira, com as pessoas que chegam à região sem terem residência a serem encaminhadas para o empreendimento da Quinta do Lorde, no Caniçal, disse à Lusa o presidente do Governo Regional.

A vigilância na aplicação desta medida para minimizar a propagação da pandemia da Covid-19 será reforçada, na sequência das indicações anunciadas pelo representante da República na Madeira, Ireneu Barreto, que apoia esta determinação do executivo regional.

As pessoas que cheguem hoje à Madeira, e que não tenham residência, "têm um autocarro de turismo devidamente preparado na porta das chegadas do Aeroporto Internacional da Madeira-Cristiano Ronaldo, além de elementos da Polícia de Segurança Pública, que vão tratar de assegurar que sejam encaminhadas para um local para cumprirem a quarentena obrigatória", explicou Miguel Albuquerque.