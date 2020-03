Covid-19

A Câmara de Penamacor, em conjunto com as juntas, instituições e entidades de saúde e socorro, criou uma rede de apoio para os munícipes mais fragilizados de todas as freguesias deste concelho, que é um dos mais envelhecidos do país.

Em declarações à agência Lusa, o presidente desta autarquia do distrito de Castelo Branco, António Luís Beites, explicou que esta rede surge como resposta às novas regras criadas pela declaração do estado de emergência nacional e com vista a "assegurar o apoio social a todos os que precisem".

"Estamos a falar de um apoio que é assegurado com as diferentes entidades e que pode abranger a questão dos medicamentos ou dos bens essenciais", disse.