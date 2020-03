Covid-19

A Câmara Municipal do Sabugal, no distrito da Guarda, anunciou hoje que leva alimentos e medicamentos a idosos e a outros residentes no concelho que estejam em isolamento social devido à covid-19 e que necessitem de apoio.

"No âmbito das medidas de prevenção, de coordenação e de apoio às populações, resultantes da pandemia que estamos a viver, a Câmara Municipal do Sabugal assegura o acesso a bens de primeira necessidade (alimentos e medicamentos) a residentes no concelho em isolamento social", refere a autarquia em comunicado hoje publicado na sua página oficial na internet.

A autarquia do Sabugal especifica que a ajuda disponibilizada destina-se a pessoas em isolamento social sem retaguarda familiar e/ou relações de vizinhança, idosos, grupos de risco (doenças graves/crónicas), isolamento/quarentena e outras situações de risco.