Covid-19

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, anunciou hoje que a ilha da Boavista vai ficar de quarentena até 04 de abril, após o primeiro caso de coronavírus detetado num cidadão de nacionalidade inglesa.

O chefe do Governo cabo-verdiano fez o anúncio, na cidade da Praia, após reunião do Gabinete de Crise, que preside, indicando que serão ainda reforçadas as medidas e que não haverá embarque e desembarque de passageiros na ilha.

O primeiro caso de coronavírus foi confirmando em Cabo Verde na quinta-feira à noite e trata-se de um cidadão de nacionalidade inglesa, de 62 anos, que se encontra internado no Centro de Saúde da Boavista com um quadro clínico estável.