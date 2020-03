Covid-19

A Câmara e as Juntas de Freguesia de Proença-a-Nova criaram uma rede de solidariedade, que tem um interlocutor em cada aldeia para comunicar as necessidades da população que, posteriormente, são entregues pelo município.

"Para evitar que a população incluída no grupo mais vulnerável ao contágio pelo novo coronavírus saia de casa, nomeadamente idosos e pessoas com doenças crónicas, o município de Proença-a-Nova e as juntas e uniões de freguesia criaram uma rede de solidariedade para situações de emergência, nomeadamente para compra de medicamentos ou bens de primeira necessidade, entre outras", explica, em comunicado, este município do distrito de Castelo Branco.

A rede inclui, em cada aldeia, um interlocutor entre a população e as juntas de freguesia para comunicação das necessidades, sendo da responsabilidade do município a entrega posterior das encomendas.