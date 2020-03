Covid-19

O representante da Organização Mundial de Saúde na Guiné-Bissau, Jean Marie Kipela, pediu hoje às autoridades para acelerarem a aprovação plano de contingência contra o Covid-19 e alerta que o país pode ter casos a "qualquer momento".

Em entrevista à ONUNews, o representante considera que as autoridades guineenses estão "a perder tempo com a falta de aprovação do plano de contingência contra o novo coronavírus", elaborado com o apoio da OMS.

Jean Marie Kipela salienta que é necessário aprovar o documento, que tem um plano orçado em quase um milhão de euros, em que está tudo incluído.