Covid-19

A economia italiana deverá contrair-se 8% no primeiro semestre do ano devido ao impacto do Covid-19, advertiu hoje o instituto de investigação italiano REF Ricerche.

A entidade milanesa, membro da Associação de Institutos Económicos Europeus, reviu assim as estimativas realizadas em 29 de fevereiro passado, quando afirmou que a economia recuaria 1% e 3% no primeiro e segundo trimestres, respetivamente.

Itália é atualmente o país com maior número de mortos com o novo coronavírus em todo o mundo, a doença já provocou 3.400 mortos e mais de 41.000 contagiados desde que foi detetado o surto no país.