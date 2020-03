Covid-19

As escolas da Boa Vista vão fechar hoje, depois de confirmada naquela ilha o primeiro caso de covid-19 em Cabo Verde, antecipando localmente a decisão de iniciar mais cedo as férias da Páscoa, segundo decisão do Governo.

"Tendo em conta o Plano Nacional de Contingência e após resultado positivo do primeiro caso da covid-19 na ilha da Boa Vista, e sabendo que muitos pais/encarregados de educação dos nossos alunos trabalham nos hotéis, o Ministério da Educação informa que as férias escolares na ilha da Boa Visa terão início hoje", lê-se num comunicado do Governo.

Acrescenta que todas as escolas e instituições do pré-escolar da ilha da Boa Vista, uma das mais turísticas de Cabo Verde, "serão encerradas hoje, devendo todos permanecer em casa".