Covid-19

A maioria dos restaurantes em Miranda do Corvo e Lousã, no interior do distrito de Coimbra, optaram por fechar, por prevenção face à pandemia da covid-19 e por não haver procura para o 'take away' nestas vilas.

Em Miranda do Corvo, Filipe Barbosa acredita ser o único que resiste a fechar as portas por completo. Tem um restaurante e um assador de leitões naquela vila e outro estabelecimento na Lousã.

Apesar de ainda não ter fechado e de hoje estar a funcionar apenas a partir de regime de 'take away', o cenário não é animador, contou à agência Lusa o proprietário do Barbosa dos Leitões, referindo que sentiu "uma quebra de 80%" na procura.