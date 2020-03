Covid-19

O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) estimou hoje que metade dos hotéis estejam encerrados na próxima semana e que, devido ao impacto da covid-19, a quebra na faturação atinja os 30% no final do ano.

"Entre abril e junho, a faturação será cerca de 20% da habitual, o que, no final do ano, [vai representar] uma quebra de 30%", uma realidade agravada pela redução do tráfego aéreo, afirmou Raul Martins, em declarações à Lusa.

De acordo com este responsável, as unidades hoteleiras vão ficar "no limite da viabilidade", com uma difícil situação de equilíbrio, devido à redução do volume de negócios e da ocupação.