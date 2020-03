Actualidade

Vários bancos centrais, incluindo a Reserva Federal (Fed) norte-americana, o Banco Central Europeu (BCE), o Banco do Japão e o Banco de Inglaterra, anunciaram hoje uma ação coordenada para facilitar o acesso a dólares.

"Para melhorar a eficácia dos acordos de troca de divisas e fornecer financiamentos em dólares norte-americanos, estes bancos centrais concordaram em aumentar a frequência das operações com vencimento a sete dias de semanais para diárias", indicaram em comunicado o BCE, a Fed, o Banco do Japão, o Banco de Inglaterra, o Banco do Canadá e o Banco Nacional Suíço.

O BCE indicou que as operações de financiamento em dólares com vencimento em 84 dias continuam a ser semanais.