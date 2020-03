Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 45 anos, em Castelo Branco, suspeito de ter matado outro num restaurante no Cacém, em Sintra, no distrito de Lisboa, em 14 de março, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PJ, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, refere que o detido é indiciado pela prática de crimes de homicídio qualificado, ofensas à integridade física graves, falsificação de documentos e detenção de arma proibida.

De acordo com as autoridades policiais, a detenção ocorreu num local inabitado, situado em Castelo Branco, onde o suspeito se havia abrigado, após se ter colocado em fuga do local do crime.