Covid-19

O BE apresentou hoje um Programa de Emergência Autárquico para a crise pandémica de covid-19, apelando para que todos os municípios do país garantam que "ninguém fica para trás", nomeadamente as pessoas em situação de maior vulnerabilidade.

Num vídeo de apresentação do plano, o vereador da Educação e dos Direitos Sociais na Câmara de Lisboa, Manuel Grilo, destaca que é necessário garantir que "nenhuma criança fica para trás", assim como reforçar o apoio aos idosos, pessoas com deficiência, sem-abrigo e vítimas de violência doméstica.

Salientando que Lisboa já está a aplicar algumas destas medidas, o bloquista defende que "é essencial que por todo o país os autarcas usem todas as suas competências para garantir que ninguém fica para trás", uma vez que "dispõem de meios e de conhecimentos essenciais de resposta" a esta crise.