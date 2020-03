Covid-19

A empresa alemã Mey Têxteis S.A., instalada no concelho de Celorico da Beira, no distrito da Guarda, vai suspender a produção pelo período de um mês, como forma de prevenção da pandemia do Covid-19, foi hoje anunciado.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Celorico da Beira, Carlos Ascensão, o diretor da empresa, Jörg Baasner, comunicou-lhe que a unidade vai estar em 'lay-off' (suspensão temporária ou redução dos horários de trabalho) a partir de segunda-feira.

A empresa que possui mais de 200 trabalhadores prevê que "a suspensão da produção dure um mês", indicou.