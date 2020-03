Covid-19

O grupo Super Bock e a destilaria Levira anunciaram hoje que vão converter o álcool de produção de cerveja em gel desinfetante utilizado para fazer face à pandemia de covid-19, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado do grupo Super Bock, o gel desinfetante para as mãos será oferecido a três unidades hospitalares da região do Porto.

"São cerca de 56.000 litros de álcool da produção de cerveja sem álcool que vão ser transformados, pela Destilaria Levira, em aproximadamente 14.000 litros de álcool gel para as mãos, num processo de fabrico que segue as diretrizes da Organização Mundial de Saúde [OMS]", pode ler-se no documento.