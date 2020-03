Covid-19

A opção massiva pelo teletrabalho das empresas da região do Baixo Ave, face à ameaça da covid-19, e a forma como tem sido bem-sucedida deixa perceber, para o líder da associação empresarial, que será uma aposta no futuro.

José Manuel Fernandes, presidente da Associação Empresarial do Baixo Ave, traçou à Lusa o quadro de uma região em que 600 dessas empresas são associadas da AEBA e que "muito cedo tomaram a decisão de enveredar pelo teletrabalho" precavendo-se, assim, da propagação do surto do novo coronavírus.

"Desde muito cedo, mesmo antes da declaração de estado de emergência, que quase todas as empresas optaram pelo teletrabalho e há coisas que estão a funcionar bem com esta opção, o que deixa a perceção de que quando isto acabar nada vai ficar com era antes", disse o responsável.