Covid-19

Dois novos espaços para acolher pessoas sem-abrigo vão abrir hoje em Lisboa, no Largo de São Domingos de Benfica e no Pavilhão da Tapadinha, e inicialmente terão capacidade para receber 58 pessoas, anunciou a Câmara Municipal.

Numa nota do gabinete do vereador responsável pelo pelouro da Ação Social, Manuel Grilo (BE, partido que tem um acordo de governação da cidade de Lisboa com o PS), é referido que a Casa do Largo, localizada no Largo de São Domingos de Benfica, irá acolher apenas mulheres em situação de sem-abrigo.

A entrada em funcionamento dos novos espaços insere-se nas medidas que a autarquia está a tomar para alargar a resposta de emergência para pessoas em situação de sem-abrigo para fazer face à pandemia de covid-19.