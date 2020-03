Covid-19

Os serviços da Câmara de Vagos recolheram junto das empresas do concelho centenas de máscaras, batas e luvas protetoras, que foram encaminhadas para o Hospital Distrital de Aveiro, disse hoje à agência Lusa o presidente deste município.

"Foi apenas mais um gesto no combate que estamos todos a travar contra o avanço desta pandemia", refere Silvério Regalado, adiantando que a Câmara cedeu três viaturas ligeiras ao Centro de Saúde de Vagos, que irão servir os postos de saúde nas freguesias na missão de tentar conter a propagação da infeção covid-19.

A Câmara lançou entretanto um serviço de apoio a idosos e outras pessoas em situação vulnerável, em coordenação com as IPSS locais, que passa pelo fornecimento no domicílio de bens alimentares e medicamentos.