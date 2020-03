Covid-19

O governador do estado de Nova Iorque decretou hoje a suspensão de todas as atividades não-essenciais e a proibição de todas as reuniões, devido à pandemia de coronavírus, depois de medidas semelhantes terem sido anunciadas na Califórnia.

"Vamos fechar a válvula, porque o ritmo de aumento do número de casos faz prever uma completa sobrecarga do nosso sistema hospitalar", disse o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, ao anunciar que os casos de infeção subiram para mais de 7.000.

Cuomo precisou que todos os trabalhadores de atividades não-essenciais devem ficar em casa e que quaisquer reuniões ou concentrações de pessoas nas ruas, em qualquer parte do estado, estão proibidas.